Siamo in via Vittorio Ziino, a due passi dal fiume Oreto. E' una strada senza illuminazione. Il sindaco per ben due volte ha promesso la luce. Io non attacco il sindaco, ma la ditta che non si è mai interessata per i punti luce e dell'asfalto.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Clementina Bova