Monreale, asfalto in pessime condizioni: "Ecco via Adragna, la strada delle buche"

"La via Adragna é una strada completamente dimenticata dal comune di Monreale. I residenti hanno fatto più volte la raccolta delle firme che poi hanno presentato in Comune per cercare di ottenere qualcosa, ma niente, solo inutili promesse e mai un sopralluogo. La strada é in completo stato di abbandono e degrado, manca l'illuminazione e quindi la notte é completamente al buio. Per non parlare delle innumerevoli buche o voragini che i residenti sono costretti a evitare, la spazzatura a bordo strada e l'erba alta. Tutto questo rende impraticabile questa traversa, speriamo che possa risolversi qualche cosa". Segnalazione inviata da Michele Stancanelli alla redazione di PalermoToday.