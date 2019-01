Strade groviera in zona stadio: "Voragini sull'asfalto in viale Croce Rossa e via De Gasperi"

Segnalo l'assoluto stato di degrado dell'asfalto di tutta la zona stadio: da viale Croce Rossa a piazza Giovanni Paolo II fino a via Alcide de Gasperi. Quest'ultima, lato poste, presenta praticamente delle voragini. Segnalazioni fatte alla Rap, ai vigili e al Sindaco da oltre 15 giorni ma ad oggi tutto tace.

Il degrado è iniziato giá oltre un anno fa, senza che nessuno si sia mai preoccupato di sistemare. Ovviamente ogni giorno é sempre peggio. In generale tutta la città versa in condizioni pietose, sui vari media si parla a dismisura delle buche di Roma, forse se qualcuno facesse un giro per Palermo si accorgerebbe che la situazione è molto peggio.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Marco Giannusa