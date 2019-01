Buca pericolosa in via Carmelo Onorato

In via Carmelo Onorato, traversa che da corso Pisani arriva in corso Calatafimi, da circa dieci giorni c'è una buca di circa 30 centimetri. Un pericolo per tutte le auto e le moto in transito. E' capitato che alcune vetture hanno bucato le ruote e che alcuni siano caduti con i loro scooter. Ci sono pure dei residui sparsi (calce) della buca e i mezzi a due ruote spesso tendono a Scivolare. Alcuni residenti hanno comprato del nastro, questo ad alta visibilità e l’hanno poggiato con delle cassette da frutta per rendere visibile il pericolo.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Giuseppe Abbate