Sferracavallo, buca "riparata" più volte: "E' sempre lì..."

Ci troviamo a Sferracavallo, precisamente in via Dammuso, e la buca che vedete in foto è stata riparata almeno 5-6 volte. "Riparata" forse è una parola grossa, dato che gli operai intervenuti si sono limitati a versare sopra di un sacco di bitume a freddo...poi battuto con quattro colpi di pala..e via. Ma ci vuole tanto a capire che devono scavare, trovare l'origine del problema (tubazione in perdita?) e fare una riparazione vera e definitiva? Andiamo avanti così, tanto pagano sempre i cittadini.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da un lettore, Mauro B.