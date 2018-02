Buca in piazza Ottavio Ziino: "Davanti alla sanità non c’è sanità"

Le strade di Palermo nell’ultimo periodo a causa delle piogge è ridotto ad un colabrodo, ma da colabrodo a tracciato pe enduro il passo è breve. In piazza Ottavio Ziino, davanti all’Assessorato alla Sanità non c’è sanità. Che vuol dire. Tempo fa c’era un piccolo buchetto che per incuria si è trasformato in un percorso fuoristradistico che mette alla prova pneumatici e sospensione delle vetture ed in serio pericolo i conducenti dei veicoli a motore a due ruote. Quando piove non si percepisce la profondità della buca, che alla data odierna è a livello del macadam, ma con le prossime piogge sprofonderà al sottofondo. L’interveto è urgente e la perimetrazione della zona sconnessa è necessaria se non obbligatoria. Si deve attendere il trauma di qualche motociclista? Spero che l’intervento di ripristino sia immediato!