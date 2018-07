Da più di tre settimane questi materassi sono buttati sul marciapide di via Brancaccio. Nssuno li viene a prendere ed è vergognoso per chi abita qui. E' brutto da vedere. La Rap ogni mattina toglie la spazzatura, ma non i materassi che rimangono qui come fossero monumenti. Vergognoso, uno scempio. Fate qualcosa.