Borsa di studio Neda Agha Soltan, primio premio a una giovane balestratese

Alla balestratese Rita Serena Bosco la borsa di studio Neda Agha Soltan bandita dal comune di Pordenone in collaborazione con l'associazione Neda day. Si tratta di un premio su base nazionale che ogni anno premia il migliore studio sulla condizione della donna nella società. "Mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo e attualmente sto completando il biennio della Scuola di specializzazione per le professioni legali Scaduto Unipa. Sono stata l'unica siciliana, quest'anno, che si è aggiudicata il primo posto in questa competizione con una tesi in diritto internazionale dal titolo 'Il velo islamico nei luoghi di lavoro nella giurisprudenza della Corte edu e della Corte di Giustizia Ue".