Borgo Vecchio, rubinetti a secco: "L'acqua arriva solo di notte"

Ormai da molto tempo a Borgo Vecchio l'acqua arriva con una pressione ridotta, quelle necessaria per farne sgorgare giusto un filino sufficiente abbastanza per i pianterreni. Solitamente la notte, tra l'una e le due, la pressione aumentava e riuscivamo a riempire le cisterne sui tetti. Dal mese di agosto si è interrotto questo ciclo: l'acqua arrivava di notte ma saltuariamente. Negli ultimi 4 giorni è capitato solo una volta. Così non si può andare avanti. Non possiamo riempire i tetti di cisterne col rischio di farli crollare pur di avere l'acqua di cui si ha bisogno. Forse non tutti pagano l'acqua, ma io lo faccio regolarmente e ho diritto come tutti gli altri di avere l'acqua. L'Amap faccia i dovuti controlli e regolarizzi l'erogazione, è un nostro diritto, altrimenti cominceremo a protestare.