Così come il resto della città anche nel quartiere Borgo Ulivia non sappiamo cosa sia il ritiro dei rifiuti. Sono settimane che nessuno passa e questa è la situazione in alcune strade del quartiere. Oltretutto oggi telefonando alla Rap, mi è stato risposto che era la prima chiamata che gli arrivava per quella via, mi sfugge qualcosa: la tari la paghiamo per avere un servizio quotidiano o per un servizio a chiamata?