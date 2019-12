Partinico, borgo Parrini in versione natalizia

Nel Palermitano, a Partinico, in contrada Parrini, c'è un bellissimo borgo, che prende il nome dalla contrada. Nato intorno al 1500, il borgo è molto bello da vedere sia di sera perché somiglia ad un presepe vivente con queste sue luci e colori che di giorno passeggiando tra i suoi vicoli non tutti molto curati ma sicuramente caratteristici. Oggi è anche diventato un punto di riferimento eno-gastronomico grazie ad alcuni locali e pizzerie molto rinomati ed è un'attrazione per la gente che viene qui da tutta la provincia di Palermo e non solo. Gli abitanti del borgo hanno reso le loro case molto gradevoli e l'aspetto curato rende il borgo molto poetico. Tutti coloro che amano i vecchi bagli, la pace, la tranquillità e desiderano gustare una ottima pizza o varie prelibatezze dovrebbero sicuramente visitare Borgo Parrini. Giuseppe Schiraldi