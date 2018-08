Borgo Nuovo, rifiuti in strada in via Cartagine

Questa è la situazione in via Cartagine 51, a Borgo Nuovo. Pochi metri e la strada sarà completamente ostruita dai rifiuti. Si tratta di rifiuti eccedenti la differenziata che, non ritirata dalla Rap, viene riversata in strada. Sarebbe meglio non avere le campane a questo punto e ancora una volta, non chiedersi perché la raccolta differenziata a Palermo non funziona.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Umberto Alongi