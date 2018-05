Borgo Nuovo invasa dai rifiuti: "Prolungamento di Bellolampo"

Ormai da tempo il quartiere di Borgo Nuovo è diventato il prolungamento di Bellolampo. I contenitori sono sempre strapieni di rifiuti e ingombranti di ogni genere. La raccolta differenziata di prossimità è stata mal introdotta e mal gestita, praticamente nessun controllo e nessuna sanzione. Tutto questo accade senza che nessuno dei nostri amministratori muova un dito, e questo vale per tutti gli esponenti di tutti i partiti. Non si sente una sola voce, da maggioranza e opposizione, per contrastare il degrado nel quale il quartiere è ripiombato da qualche anno. Sembra la terra dei fuochi, in continuazione cassonetti incendiati e vigili del fuoco in azione. Altro che capitale della cultura!!!