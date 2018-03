Zone periferiche “terra di nessuno”

Da più di un anno la via Bonagia, strada di collegamento tra la via del Levriere e via Falsomiele, versa in queste condizioni. Il manto stradale sta, inesorabilmente, cedendo nel sottostante giardino. Dopo svariate segnalazioni, l’unica sistemazione è stata quella di collocare due paletti con della rete. Inoltre la strada, in quest’ultimo mese, è stata più volte interessata a lavori di scavo che hanno ulteriormente danneggiato la carreggiata in quanto non è stato ripristinato l’asfalto a regola d’arte ma in modo sommario lasciando ulteriori buche. Cosa aspetta il Comune di Palermo per intervenire che qualcuno, con l’auto, finisca sotto?