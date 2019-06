Via Lenin Mancuso, residenti infuriati: "Nessun intervento dopo il cedimento della strada"

Il 2 marzo 2018 su PalermoToday si parlava di un intervento urgente che doveva attuarsi entro la fine dello stesso mese a causa di un crollo dell'argine di via Lenin Mancuso (tratto civici 18-32). Era intervenuto il presidente della quarta circoscrizione, Silvio Moncada, rassicurando chi abita nel tratto adiacente al canale, che il problema sarebbe stato risolto con la massima urgenza!!! Oggi, 8 giugno 2019, dopo 15 mesi e 6 giorni nessun intervento è stato attuato. Nessun intervento è previsto per il prossimo futuro. La questione all' apparenza così urgente, ormai non lo è più. È possibile conoscere il perché di questa indecente indifferenza?