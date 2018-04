Capolinea Amat del parcheggio Emiri: "Perchè non hanno mai biglietti del bus?"

Già a dire Amat si pensa, per associazione di idee, a interminabili attese alla fermata, a meno che il tuo autobus non sia la linea 101. Però vorrei chiedere una cosa. Siete così bravi da scoprire chi è il responsabile Amat della distribuzione dei biglietti ai capolinea? se lo trovate, potreste chiedergli per favore per quale motivo al capolinea del parcheggio Emiri non hanno mai biglietti perché non glieli mandano? Perché 99 volte su 100 l'autista non ha biglietti da vendere ai passeggeri sprovvisti? Perché in questo caso un biglietto deve costare tanto di più? Spero di leggere le risposte che vi darà questo inarrivabile direttore megagalattico.