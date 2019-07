"Stare a casa? No, grazie": beneficiari reddito di cittadinanza ripuliscono Zisa e Noce

Stare a casa? No, grazie. È questo il pensiero degli associati di “basta volerlo” presieduta da Davide Grasso. "Quasi tutti i componenti dell’associazione percepiscono il reddito di cittadinanza - dice Grasso -. Ma non vogliono star a casa aspettando una chiamata che non è ancora arrivata. Vogliono fare. E lo stanno dimostrando giorno dopo giorno. Da quando hanno iniziato il servizio di volontariato non si sono mai fermati e non intendono farlo: hanno ripulito la maggior parte delle strade dei quartieri Zisa e Noce. Vogliono rendersi utili per la società, è gente matura che ha una dignità".