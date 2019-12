Martorana e chiesa di San Cataldo vietate ai disabili: "Scale inaccessibili"

Siamo nel centro storico, in piazza Bellini. Qui si trovano la chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio, nota come Martorana, e la chiesa di San Cataldo, dal 3 luglio 2015 parte del patrimonio dell'umanità (Unesco) nell'ambito dell'"Itinerario Arabo-Normanno di Palermo". La scalinata che permette di raggiungere gli ingressi di entrambi i siti però è inaccessibile. Siamo stati qui per la prima volta nel 2018, quando Palermo era città capitale della cultura, ma qualcosa non è andata per il verso giusto: ad oggi chi deve salire queste scale con una carrozzina deve fare sforzi fisici importanti e chi è costretto a stare su una sedia a rotella non viene nemmeno considerato. Intorno a questa piazza, ci sono molti altri monumeti a cui si accede attraverso delle scale. Luoghi inacessibili ai disabili. Spero che nel futuro il tema delle barriere architettoniche in città venga preso in reale considerazione.

Segnalazione inviata da Arduino Francesco Paolo