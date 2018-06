Cimitero comunale di Monreale: "Bare parcheggiate al deposito"

Nel cimitero di Monreale i familiari dei defunti chiedono rispetto e una degna sepoltura. Il gruppo civico Occupiamoci di Monreale si è attivato nei giorni 1,2,3 e 4 giugno scorsi promuovendo una raccolta firme al fine di esporre la situazione del deposito comunale alle autorità competenti: "Ci sono salme in attesa di essere tumulate da oltre 2 anni la cui vista dà un senso di assoluta tristezza. Secondo noi, un ambiente così non è idoneo, perché non soddisfa gli standards qualitativi del regolamento nazionale di polizia mortuaria".