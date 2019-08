Balestrate, eternit in bella vista sul lungomare Felice D'Anna

"Eternit in bella vista". No, non è il nome o la ricetta di un piatto gourmet, ma lo scempio al quale si può assistere in un'area di parcheggio privata nel lungomare di Balestrate. L'amianto è "parcheggiato" a bordo del recinto alla mercé di tutti. Facendo pochi metri dentro il recinto se ne vede ancora: alcuni pezzi sembrano pure bruciati.