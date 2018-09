Bagheria, scuole assediate dai rifiuti

Salve, vorrei segnalare il degrado in cui versa, come tante altre strade a Bagheria, la via S.Ignazio di Loyola. Si tratta di una strada che porta a tre istituti scolastici: il liceo scientifico D'Alessandro, l'istituto di ragioneria e il liceo Artistico, quindi centinaia di ragazzi giornalmente sono costretti a camminare tra le auto in sosta e in transito, per recarsi a scuola o per ritornare a casa, pur di scansare le discariche presenti lungo tutta la via. A parte il pericolo di camminare tra le auto ( in 9 anni fra l'altro mai visto un vigile urbano nei pressi delle suddette scuole) ma anche la possibilità di ammalarsi per respirare il miasma che l'immondizia produce. Non sarebbe tempo di intervenire, invece di specchiarsi e farsi belli con i "bla bla bla" o fare qualcosa per raccogliere qualche voto nel momento delle votazioni? Usciamo dai palazzi dell'amministrazione e facciamo un giro per la città, e rendiamoci conto che non va bene nulla. Grazie.