Lo scherzo che "terrorizza" Palermo: va a spasso travestito da Samara, personaggio del film horror

Dopo il capoluogo etneo Samara Morgan, personaggio di fantasia protagonista del film horror The Ring, è stata "avvistata" anche a Palermo, più precisamente in via del Vespro. Sono numerose le segnalazioni giunte sulla presenza di una losca figura tra le strade della città. Da ieri sera una persona, forse un giovane, si aggira con addosso una tunica bianca, le infradito ai piedi e i lunghi capelli a coprire il volto. Uno scherzo? Una bravata? Sicuramente una trovata non gradita da chi, passeggiando al buio, si è trovato al cospetto del personaggio horror che si trascinava in zona stazione.

Negli scorsi giorni lo stesso avvistamento è stato fatto ad Afragola (Napoli), dove la persona vestita da Samara avrebbe anche litigato con una prostituta per strada, e a Catania, dove sono intervenuti i carabinieri per identificare il responsabile che ha rischiato il linciaggio da parte di alcuni residenti del quartiere Librino. Nonostante le decine di foto e video inviate da lettori preoccupati per la possibilità di incontrare la "protagonista" del film uscito nel 2002, alle forze dell'ordine non risulta alcuna richiesta di intervento.