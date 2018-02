Via Cruillas, passa l'autobus e tutto si blocca...

Via Cruillas è una strada molto stretta a doppio senso di circolazione che porta da Viale Michelangelo alla piazza di Cruillas. Mezza carreggiata di strada è sempre occupata da auto in sosta, ciò costringe i pedoni a fare lo slalom tra auto e motori in corsa. Inoltre in questa strada passa una delle linee più attive dell'Amat, ovvero la 529, con una frequenza di 10 minuti.

Considerate inoltre che a parte l'orario - dalle 13 alle 14 - questo autobus viaggia mezzo vuoto in quella Tratta. Il tutto diventa un incubo di pedoni e residenti e la strada sempre bloccata. La gente con i bambini è costretta a camminare nel bel mezzo della strada. Per dare un'idea, nemmeno ci passano più le ambulanze dirette al vicino ospedale Cervello.

Mi domando: perché non viene istituito un divieto di sosta e magari a posto delle auto creare almeno 50 centimetri di marciapiede. In 7 anni non ho mai visto una pattuglia di vigili urbani!! Parliamo di una strada ad altissima densità di abitanti. Che ahimè vivono nell'indifferenza totale,

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Alessandro Angelica