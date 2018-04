Autobus, a bordo si continua a obliterare i biglietti con orario sbagliato

Le obliteratrici dell'Amat continuano a obliterare i biglietti con orario scaduto e se sale il controllore chi paga la multa? Dopo la mia segnalazione eclatante del biglietto obliterato il "06 gennaio 2000", ancora si ripresentano problemi. Oggi per l'ennesima volta ho obliterato il biglietto sulla linea 124 alle 17,15 e l'ha timbrato come se fossero le 13:43. Chiediamo all'Amat di effettuare più controlli alle macchinette obliteratrici al fine di evitare spiacevoli inconvenienti con i controllori grazie. Noi non vogliamo pagare per causa vostra! Che senso ha a questo punto fare il biglietto?