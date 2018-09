Autobus linea 124, tempi d'attesa lunghi alla fermata di via Roma

Dopo le ore 18 e 30 per l'autobus 124 tempi d'attesa lunghi alla fermata di via Roma, all'altezza piazza San Domenico: fino alle ore 19 e 50. Rispetto gli orari di fermata dell'applicazione Moovit salta 3 fermate. Rislutato? Costretto a raggiungere casa a piedi dopo aver comperato il biglietto. Invitare il cittadino a prendere i mezzi pubblici ed lasciare i propri mezzi a casa quando il servizio non è efficiente...