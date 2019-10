"Linea 224: impossibile fare il biglietto a bordo, l'autista del bus non ha mai il resto"

Mi trovo sulla linea 224 che da Villabate porta alla stazione centrale di Palermo. Sempre il solito problema: dove vivo nessuno vende i ticket, salgo sulla vettura e l'autista nonostante debba pagarlo 0,40 centesimi in più non ha la rimanenza di 5 euro. Quindi vado a rischio multa, complimenti all'Amat e al servizio che non funziona.