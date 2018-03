Auto dei vigili sopra le strisce in via Roma, comandante assicura: "Faremo accertamenti"

In via Roma, ad angolo con piazza Borsa, un'auto dei vigili urbani è parcheggiata sulle strisce pedonali. Togliendo la possibilità ai pedoni con carrozzina di usufruire dello scivolo. All'interno dell'auto non vi stava nessuno.

Puntuale la replica del comandante della polizia municipale Gabriele Marchese: "Purtroppo - spiega Marchese - dalla foto non ho elementi sufficienti per valutare se c'era un'emergenza, caso in cui è legittimo posteggiare, seppur per pochi minuti, in questo modo. Tra l'altro potrebbe anche essere che si tratti di una vettura di un altro Comune, in zona per una qualche operazione di tesoreria. Sarebbe auspicabile - conclude Marchese - che non si operi in questo modo. Ma se costretti da un intervento urgente, gli agenti hanno facoltà di posteggiare in qualsiasi modo. Sicuramente faremo approfondimenti".