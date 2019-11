Via Serradifalco, terza fila davanti alla scuola: quando i genitori sono esempio d'inciviltà

Quando in famiglia i tuoi genitori ti insegnano che parcheggiare in terza fila è lecito ed elegante, allora credo che ci si debba rassegnare a d una città abitata da incivili. Il rispetto per la legalità comincia in famiglia ed in seguito a scuola. Vigili chiaramente inesistenti nonostante il caos sia ogni giorno visibile e sotto gli occhi di tutti.