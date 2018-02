Auto posteggiate sopra le strisce in via De Amicis

Leggo che in una settimana sono state elevate mille multe! Ma in quale città? Qua all'incrocio tra via De Amicis e via Mario Rutelli il codice della strada non viene applicato: di giorno, di sera, di pomeriggio le macchine della polizia municipale che passano e fanno finta di niente. Forse sono sempre troppo impegnate in altri servizi. Mandate qua quegli altri che lavorano, magari qua mille multe le farebbero in un giorno solo!