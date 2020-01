Auto sui marciapiedi in via Evangelista Di Blasi: "Pericoloso per mamme e papà coi passeggini"

Via Giovanni Evangelista Di Blasi, strada abbandonata da tutti. Nessun controllo da parte della polizia municipale, marciapiedi impraticabili per i pedoni, mamme e papà con passeggino al seguito costretta a scendere dal marciapiedi perché occupato dalle macchine in sosta, costretti a scendere e camminare in strada dove le macchine sfrecciano ad alta velocità e superano altri veicoli mettendo a serio rischio sia automobilisti che pedoni. Situazione segnalata alla polizia municipale diverse volte ma mai risolta.