Ci troviamo in via Rosario Salvo e in via Li Muli - a pochi metri da corso Pisani - dove nel giro di tre giorni sono andate a fuoco quattro auto. Mi chiedo come sia possibile che 4 auto vadano in fiamme da sole. Solo uno di queste è stata portata via. Le altre stanno ancora lì.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Filippo Di Prima