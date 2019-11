O mia cara Palermo, il problema non è il traffico ma l’inciviltà della gente. Più di un'ora per aspettare i comodi di un individuo che ha deciso di parcheggiare in doppia fila. L’efficienza del servizio di rimozione forzata lascia molto a desiderare. Non ci rimane che sperare in una nuova generazionale migliore.