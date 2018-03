Auto in sosta sul marciapiedi... da un anno e mezzo

L'auto abbandonata, visibile in in foto, si trova a Palermo in via Lucrezio n.26. E' stata segnalata alla polizia municipale la prima volta a settembre 2016, e poi successivamente tante altre volte. Per quanto risulti abbandonata non viene rimossa perché la municipale dice di non avere ancora completato gli accertamenti amministrativi. Mi sembra incredibile, anche perché quest'auto impedisce di usare il marciapiedi, in particolare a una cittadina disabile che non può passare con la carrozzina.