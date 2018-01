Associazione Nuovo Cammino, corsi di formazione gratuiti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Nuovo Cammino organizza per la sede di BAGHERIA e per l’annualità 2018 i seguenti corsi di formazione: - Operatore Socio Assistenziale - Assistente All’autonomia E Alla Comunicazione Per Disabili - Animatore Servizi All'infanzia - Tecnico Delle Attività Motorie E Sportive Destinatari : I corsi riservati a 15 allievi, sono rivolti a persone in età lavorativa (18-64 anni), disoccupati/inoccupati e residenti nella regione siciliana. Agevolazioni previste: La partecipazione ai corsi è completamente gratuita. Requisiti di accesso: - Per Operatore Socio Assistenziale:Licenza Media - Per Assistente All’autonomia E Alla Comunicazione Per Disabili : Diploma - Per Animatore Servizi All'infanzia: Licenza Media - Per Tecnico Delle Attivita' Motorie: Licenza Media Per informazioni e per la presentazione della domanda di partecipazione rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione Nuovo Cammino di BAGHERIA, via città di Palermo 171/o presso Ass. ProH, dal Lunedì a Venerdì dalle ore 09:30-13:30 – 15:00-19:00 , per ulteriori informazioni contattare i numeri 324 6037926 / 392 1110102.