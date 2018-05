L’associazione "Chi ama la Sicilia" recluta volontari per regalare sorrisi in corsia

L’Associazione "Chi ama la Sicilia" di Palermo recluta volontari per regalare sorrisi in corsia L’associazione “Chi ama la Sicilia” di Palermo cerca volontari disposti a fare attività di corsia ospedaliera nei reparti pediatrici dell’ospedale Cervello di Palermo. Dopo 8 anni di attività, regolarmente autorizzata dagli ospedali riuniti Cervello e Villa Sofia, l'associazione "Chi ama la Sicilia" di Palermo prosegue la sua missione: regalare sorrisi in tutti i reparti pediatrici dell'ospedale. Raggiungere questo obiettivo ci consentirà di portare avanti ed ampliare le nostre attività di volontariato per i bimbi. Chi intende aderire ci scriva via whatsapp al numero 3932285918