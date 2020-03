In viale Croce Rossa nelle immediate vicinanze dell’ospedale Villa Sofia non viene effettuata ormai da molto tempo la normale pulizia della strada/marciapiedi e siamo pieni di escrementi di cane e spazzatura varia. Tutto ciò, nonostante le promesse dell’Azienda non è stata fatta la promessa santificazione. Grazie per l’attenzione