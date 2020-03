Sovrappasso di viale Regione, ascensore guasto: disagi per anziani e disabili

In viale Regione, nel sovrappasso di fronte a Villa Serena l'ascensore non funziona da tempo. Per una persona disabile è un grave problema come per le persone anziane che ogni giorno sono costrette a farsi quelle rampe di scale un po' pericolose. Si sono limitati a scrivere un biglietto con "ascensore fermo per manutenzione", ma parliamoci chiaro la manutenzione nemmeno sanno cosa sia.