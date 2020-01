Artopportunities, un nuovo progetto di beneficenza organizzato dall’associazione Tredarte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tanti gli stili, altrettanto le tecniche ed una marea di colori: nel nuovo spazio espositivo di via Sampolo n° 100 a Palermo, sede dell’associazione culturale Tredarte, domenica 12 Gennaio si è svolta l’inaugurazione della manifestazione “Artopportunities”. 32 artisti palermitani, fra pittori, fotografi, designer , hanno donato le loro opere per l’asta di beneficenza che si svolgerà il 01 Febbraio prossimo alle ore 16.00 presso l’atelier di via Sampolo n° 100, dove le stesse resteranno in mostra per consentire ai partecipanti di poterle visionare ed apprezzare prima della “banditura”. Tutti i partecipanti all’asta riceveranno una scheda con la descrizione di ogni opera e potranno proporre un’offerta per quella preferita a partire da una base d’asta prestabilita.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto in favore dei minori dell’Istituto Scolastico Comprensivo “ Leonardo Sciascia – Zen 1” di Palermo per l’acquisto dei materiali utili ad incentivare la loro vena creativa, avvicinandoli al mondo dei colori, dell’espressione delle loro emozioni tramite il disegno, così allargando i loro orizzonti didattici. Non è la prima volta che l’Associazione Tredarte organizza progetti per favorire la socializzazione, il supporto e la sensibilizzazione verso l’arte della comunità palermitana, come l’evento “ Libri come il pane” del 28 dicembre u.s., durante il quale si è avuto un incontro dibattito su alcuni interessanti libri editi nel 2019 con la youtuber Stefania Previteri. L’associazione Tredarte, di cui sono socie fondatrici le pittrici palermitane Giusy Rosa, Veronica Ribbeni e Luisa Fischetti, si propone in città come un nuovo punto d’incontro ed aggregazione di diverse attività sociali, artistiche, culturali , con focus d’interesse sulle arti ed i lavori artigianali, così da realizzare un laboratorio culturale permanente, capace di sondare le nuove tendenze delle arti performative dando valore e spazio ad ogni forma di linguaggio artistico.

Per qualsiasi informazione o per restare aggiornati sugli eventi organizzati basta visionale la pagina facebook Tredarte Palermo

