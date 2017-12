Scherma, Sara Arena vicina al 3° titolo regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha solamente undici anni, ma è in corsa per diventare campionessa regionale di sciabola per la terza volta. E' Sara Arena, di Casteldaccia, allieva dell'Asd Santa Flavia “F. Iacono”. Ha iniziato a praticare la “nobile arte” a 7 anni dimostrando, fin dall’inizio, carattere e volontà di apprendimento nella difficile arma della sciabola vincendo per due anni consecutivi, 2015-2016 e 2016-2017, il titolo di campionessa regionale e nelle gare nazionali settima a San Severo e ottava a Riccione. Per la stagione 2017/2018 ha già vinto le prime due gare regionali a Mazara del Vallo e Santa Venerina (CT) ed è quindi in corsa per il terzo titolo regionale, mentre è attualmente al 5 posto nel ranking nazionale.

