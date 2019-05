"Sua eccellenza donna", moda ma non solo in un evento a Villa Filippina

Il 4 e 5 luglio si apre il sipario per Sua Eccellenza Donna 2019, un'accattivante due giorni di alta moda e di approfondimento culturale che avrà luogo nella splendida cornice di Villa Filippina a Palermo.

Nel programma della manifestazione organizzata e promossa dall'associazione Genius, spuntano i nomi di Annalisa Minetti, nota cantautrice, atleta paralimpica, scrittrice e conduttrice televisiva, la giovane Annalisa Buononocore Miss Sicilia 2017 e volto cinema 2018, le colleghe Liliana Di Donato di Donna Moderna e Melissa Greta Marchetto, già conduttrice del Dopofestival 2019. Non ultima, a deliziare i visitatori, l'esposizione di alcuni celebri abiti della grande Raffaella Carrà e l'intrattenimento serale del comico Sasà Salvaggio.

"Bellezza, diritti, violenza di genere, lavoro, ricerca, prevenzione ed empowerment femminile, sono i temi che vogliamo toccare - dicono Cinzia Mandalà, Liberato Marro e Giacomo Greco e Loredana Ursumando, ideatori del progetto. "Saranno presenti - aggiungono - testimonianze vive; donne, la cui femminilità racconta il coraggio e la tenacia di saper andare oltre le difficoltà della vita e i limiti stessi dell'agire umano per farne un'Eccellenza dallo sport allo spettacolo e più in generale, nella società.

Non è un caso che è nostra intenzione intestare il premio della categoria “Società” a Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore dopo essere stata stuprata, diventata per questo un simbolo dei diritti femminili, insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana". Si preannuncia a buone ragioni, una kermesse estiva che mescolerà risate, riflessioni, eleganza e cultura per farne una cosa sola: Sua Eccellenza Donna 2019.