Aperture domenicali, una dipendente di un centro commerciale: "Non venite a passeggiare qui, portate i bambini al mare"

Sono una dipendente di un centro commerciale, vorrei esprimere la mia indignazione nei confronti di tutte le persone che usano i centri commerciali come parco per passeggiare! Perché i bimbi pallidi non si portano al parco o al mare, potrebbero ustionarsi ed è risaputo che per i cani è meglio passeggiare nell’asfalto e nelle piastrelle dei centri commerciali!

E non mi lamento per le aziende che aprono la domenica, ma con le istituzioni che lo permettono, Che mettono l’economia davanti alle famiglie! E vogliamo parlare del fatto che non solo non percepiamo stipendio dal mese di febbraio e aspettiamo la fantomatica cassa integrazione e dobbiamo anche andare a lavoro la domenica! Ma sì, cari uomini del potere preoccupatevi pure dei vostri interessi. Permettete ancora una volta di far pagare il prezzo a noi lavoratori del commercio e alle nostre famiglie. Il Covid doveva insegnarci le cose importanti della vita, ma a quanto pare non è servito.