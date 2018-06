Questa foto per me è ormai storica. Oggi - 13 giugno 2018 - è il 51esimo anniversario di matrimonio dei miei genitori Italo e Carmen, ma la cosa che rende più bella questa foto è il ricordo dell'amato ex datore di mia mamma, Libero Grassi, ucciso atrocemente dalla mafia, viene ricordato come uomo gentile onesto e lavoratore, sempre pronto ad aiutare i suoi dipendenti nelle difficoltà.

