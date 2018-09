Anche l'eternit in via Saitta Longhi

Ci siamo occupati più volte del degrado ambientale di Via Saitta Longhi e adesso, dopo quindi giorni di attesa, segnaliamo l'abbandono, in prossimità di alcuni villini, di una casta di amianto. La situazione sra già stata da noi segnalata alla RAP che via Twitter aveva risposto di aver segnalato la presenza del pericoloso amianto all'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, del quale si attende ancora l'intervento risolutivo.