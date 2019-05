Zona industriale di Brancaccio, amianto a gogo in via Enrico Mattei

In via Enrico Mattei (zona industriale Brancaccio) quintali di eternit giacciono abbandonati per strada nella totale indifferenza delle istituzioni, fatto reso più grave dal fatto che la stessa eternit presenta un avanzato stato di degrado che rende ancora più pericolosa la sua presenza a causa della dispersione delle fibre di amianto nell'aria, tristemente note poiché principale causa di tumore ai polmoni.

E pensare che quella strada è frequentatissima anche per la presenza di un grosso supermercato e non credo di essere stato l'unico ad accorgermi della sua pericolosissima presenza. A quando qualche strapagato dirigente deciderà la sua rimozione?