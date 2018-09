Ecco cosa succede in via Marettimo, accanto alla scuola Principessa Elena e in via Ustica, davanti alla scuola Media Statael. Non capisco come mai la Scuola come istituzione non intervenga per questo degrado. Una zona piena di rifiuti ingombranti necessita urgentemente di essere pulita: siamo invasi da mosche, zanzare, topi e quant'altro.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Paola Cappellano