Almaviva, la protesta di un operatore: "Chiesto lo straordinario anche nei giorni liberi"

Volevo segnalare che la società Almaviva Contact Spa di Palermo chiede ai suoi dipendenti la possibilità di effettuare straordinario anche nei giorni di riposo contraddicendo pertanto alle indicazioni che il governo chiede e cioè di stare a casa. Capisco che per ragioni lavorative è consentito lo spostamento ma il buon senso delle aziende è totalmente assente. Nei giorni liberi non chiedete straordinario per esporre a rischi aggiuntivi i dipendenti. I call center rappresentano, per la loro stessa natura, dei potenziali focolai. Ma tutto ciò sembra non interessate a nessuno.