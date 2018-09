Vi invio una richiesta di aiuto affinché venga resa pubblica la situazione di estremo disagio e degrado in cui versa tutta la via Palchetto di Palermo, nel quartiere Zisa, a causa di una discarica a cielo aperto, esistente da oltre 1 anno. Di fronte alla discarica si affacciano numerosi palazzi, distanti appena una ventina di metri. Non ce la facciamo più. Chiunque scarica qualsiasi cosa, di giorno e di notte. Nemmeno la RAP si degna di pulire dopo lo svuotamento dei cassonetti.