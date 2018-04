In via Giovanni Di Cristina, zona Albergheria, davanti alla scuola Nuccio da settimane c'è una distesa di immondizia. I bambini per andare a scuola sono costretti a scendere il marciapiede. Spero che qualcuno intervenga al più presto.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Pietro Fiorentino