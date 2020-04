L'alba a Palermo

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non ci si rende conto di quanto sia bella la normalità, fino a quando questa ci viene privata o stravolta". Alba sul golfo di Sferracavallo, alle 7. Il gallo annuncia un nuovo giorno, sorge il sole per ricordarci che la luce e la speranza vince su tutto. Torneremo alla normalità, e ciò che prima ci sembrava scontato avrà un sapore diverso, la speranza non muore mai. #andràtuttobene. Buona Pasquetta a tutti.