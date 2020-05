"Coronavirus, aiutate una famiglia palermitana in Nuova Guinea"

"Nasce una raccolta fondi per aiutare una famiglia palermitana che si trova ad affrontare il Covid in Africa, esattamente in nuova Guinea, dove le cure sono molto scarse. Un uomo - un cittadino italiano con doppia nazionalità guineiana - lavora in Nuova Guinea e ha contratto il Covid. E' stato ospedalizzato e trasportato in terapia intensiva ma lì hanno dato cattive speranze per poterlo curare la Farnesina e l'ambasciata sta facendo il possibile ma non arriveranno con i tempi burocratici perché le condizioni sono già molto critiche. La moglie sta cercando di raccogliere fondi per un aeromobile medico privato ma ci vogliono 104 mila euro per trasportarlo in un reparto qui al Civico dove si sono resi disponibile ad accoglierlo e fornirgli le cure necessarie. Abbiamo bisogno di massima visibilità per poter girare il messaggio e raggiungere nel più breve tempo possibile la somma".

https://www.gofundme.com/f/rimpatrio-jesus-jaime-mba-obono?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1